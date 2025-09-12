Семиклассник был жестоко избит сверстниками во время перемены Полиция Петербурга проводит проверку после избиения семиклассника в школе

Семиклассник был жестоко избит сверстниками в одной из школ в Авиагородке, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел 11 сентября в учебном заведении на Взлетной улице.

Со слов пострадавшего, нападение совершили его одноклассники. В 15:53 мальчик с множественными травмами средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту инцидента правоохранительные органы проводят доследственную проверку для установления обстоятельств и идентификации участников.

Ранее в Якутске 34-летнего мужчину задержали за избиение 11-летнего мальчика. Мужчина решил «заступиться» за свою дочь после ссоры на детской площадке. Во время конфликта он схватил ребенка за футболку и ударил. Его задержали спустя несколько дней.

До этого в подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.