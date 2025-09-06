Россиянин избил 11-летнего ребенка

В Якутске полицейские арестовали 34-летнего мужчину, который избил чужого 11-летнего ребенка, информирует УМВД региона. Таким образом отец решил заступиться за свою дочь.

Конфликт произошел на детской площадке во дворе дома на улице Жорницкого. Причиной стала ссора между детьми. По предварительным данным, дочь задержанного повздорила с сыном местной жительницы. Узнав об этом, мужчина приехал на место и начал выяснять отношения с мальчиком.

Во время конфликта он схватил ребенка за футболку и нанес ему удар. Мать потерпевшего обратилась в полицию с заявлением. Сотрудникам отдела полиции № 4 потребовалось несколько дней, чтобы найти и задержать подозреваемого. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина избивает своего сына в лифте. Старший ребенок в семье сбежал из дома из-за жестокого обращения. По словам жильцов, насилие происходит на постоянной основе, чаще всего глубокой ночью.