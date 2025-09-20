Ливни устроили туристам многокилометровый кошмар в Адлере

Десятки туристов не успели на рейсы из-за 30-километрового затора в Адлере, сообщает Telegram-канал Mash. Пробка образовалась из-за ремонтных работ, которые затянулись в связи с проливными дождями.

Сами туристы рассказали, что выезжали в аэропорт за 2,5 часа до вылета и рассчитывали на 15-минутную поездку. В результате прибыли через 30 минут после отправления самолета. На новые билеты им пришлось потратить по 50 тысяч рублей.

Рабочие начали укладывать новый водопровод ночью, но из-за сильных ливней траншеи залило глиной, поэтому движение осуществляется только по одной полосе. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение в районе железнодорожного вокзала Адлера и аэропорта Сочи до сих пор затруднено.

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы в 2026 году. Также планируется расширить географию полетов.

До этого председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что открытие аэропорта Пашковский в Краснодаре улучшит туристический поток в регионе. По его словам, авиаузел возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва, что станет значимым событием для всей отрасли.