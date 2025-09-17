Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:06

Стало известно, когда аэропорт Краснодара будет работать круглосуточно

Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы в 2026 году

Здание аэропорта в Краснодаре Здание аэропорта в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы в 2026 году, заявил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, будет расширена география полетов.

В следующем году, возможно, в начале [года] перейдем на круглосуточный режим работы, — сказал Кириченко.

Ранее в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс. Самолет прибыл с опережением графика. Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск, общее время в пути составило 3 часа 45 минут.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. По данным Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.

Россия
Краснодар
аэропорты
рейсы
