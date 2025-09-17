Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:22

В аэропорту Краснодара приземлился первый за три года рейс

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В среду, 17 сентября, в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс, передает ТАСС. Самолет прибыл с опережением графика.

Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск, общее время в пути составило 3 часа 45 минут. Изначально борт должен был сесть в Краснодаре в 10:25 мск, но совершил посадку на несколько минут раньше.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. По данным Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

До этого аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Как объяснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Краснодар
аэропорты
самолеты
авиаперевозки
