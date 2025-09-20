Гладков рассказал о трагичных последствиях атаки ВСУ Гладков: мирный житель пострадал от детонации дрона ВСУ в Красной Яруге

Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга от детонации дрона Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, мужчину с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой увезли в больницу.

Глава региона добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 42-летняя мирная жительница города Васильевка погибла в результате массированного обстрела со стороны ВСУ. По его словам, под огнем противника оказался многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. Инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города.