20 сентября 2025 в 14:06

Спасатели нашли в Волге тело еще одной жертвы крушения катера

МЧС: спасатели нашли тело одного из утонувших при крушении катера на Волге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего при крушении катера на Волге 12 сентября, сообщил Telegram-канал управления МЧС по Татарстану. Мужчину нашли у фарватера Волги в районе острова Зеленый. Всего на борту затонувшего катера было семь человек.

Спасательного жилета на мужчине не было, уточнили в ведомстве.

Инцидент случился в акватории в прошлую пятницу. После того как прогулочный катер перевернулся, трое пассажиров смогли выбраться из воды. Двух погибших нашли на поверхности воды почти сразу. Спустя три дня водолазная группа обнаружила тело еще одного. Поиски еще одного пассажира прекратили 19 сентября, после того как спасательные службы обследовали 160 гектаров территории.

Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил, что при спасении тонувшей женщины на Волге без вести пропал один из самых преданных их поклонников — Антон Агафонов. Семье пропавшего выразили соболезнования. По факту крушения катера возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Ранее стало известно, что при столкновении турецкого парома и сухогруза из Панамы в Босфоре пострадали восемь человек. Инцидент случился у причала Ускюдар. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, в обстоятельствах произошедшего разбирается турецкая береговая охрана.

Волга
Татарстан
спасатели
катера
