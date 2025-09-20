Раскрыта возможная причина обрушения в школе на востоке Москвы Нарушение технологии строительства могло стать причиной обрушения школы в Москве

Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины обрушения в школе на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.

В качестве причины ЧП рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Будут рассмотрены все версии случившегося, — отметил источник агентства.

Инцидент произошел на востоке Москвы 20 сентября. В результате обрушения погибли по меньшей мере двое рабочих. Информация о точном числе пострадавших еще не поступила.

До этого московская прокуратура опубликовала кадры с места обрушения перекрытий в московской школе № 1080 на ул. Знаменской. На снимках видны завалы, образовавшиеся в результате трагедии. Также на кадрах можно увидеть отверстия, возникшие в конструкции после ЧП.

Ранее во Владивостоке в школе № 46 произошло частичное обрушение потолка. В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, ее госпитализировали с предварительным диагнозом — сотрясение мозга.