Киберэксперт раскрыл, кем все чаще стали представляться мошенники Киберэксперт Морев: мошенники стали чаще действовать от лица госструктур

Мошенники при совершении звонков и рассылке сообщений все чаще стали действовать от лица государственных структур, сообщил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, которые приводит РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками образовательных организаций, налоговой службы или почтовых сервисов.

Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров. <…> Одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы, — поделился Морев.

Он отметил, что мошенники часто отправляют поддельные уведомления о задолженности, предлагая погасить ее в срочном порядке. Ссылки при этом ведут на фальшивые сайты. Еще одним популярным методом мошенников киберэксперт назвал «неожиданные выплаты», когда жертвам обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты.

Признаками, по которым можно вычислить мошенника, являются звонки через мессенджеры или с неофициальных сервисных номеров банков, которые при этом могут быть похожими на настоящие, подчеркнул Морев. Также должны насторожить требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов Госуслуг.