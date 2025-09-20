Названа одна из малоочевидных схем мошенничества

Мошенники в России начали чаще рассылать сообщения и совершать звонки от лица госструктур и образовательных организаций, сообщил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, которые приводит РИА Новости, одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений от имени «налоговиков».

Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров, — отметил он.

Также потенциальным жертвам злоумышленников могут прийти фальшивые уведомления о долгах со ссылками на поддельные сайты, им предлагают срочно их погасить во избежание «штрафов», объяснил специалист. По его словам, хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов насчет «посылок без указанного адреса». Как указал Морев, еще одним популярным методом является схема с «неожиданными выплатами».

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, используя новую схему с подтверждением места жительства. Фальшивые уведомления от имени председателей ЖСК или УК злоумышленники рассылают в Telegram и других мессенджерах.