20 сентября 2025 в 14:13

Захарова обратилась к главе Минобороны Литвы насчет ее специальности

Захарова: Россия желает главе Минобороны Литвы реализоваться по ее специальности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главе Минобороны Литвы Довиле Шакалене, являющейся магистром по юридической психологии, следует реализоваться по специальности, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Так дипломат высказалась о заявлении министра насчет возможной ликвидации истребителей РФ силами Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности, — отметила Захарова.

Ранее глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вильнюс утвердили соглашение о намерениях начать совместное производство «дальнобойных дронов». Согласование проходило при участии Шакалене. Соответствующий документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и даст возможность для обмена технологиями, добавил Шмыгаль.

Также стало известно, что Литва закупила партию противотанковых мин на сумму более €10 млн (более 930 млн рублей). Как сообщило Минобороны республики, также страна приобрела артснаряды калибра 155 мм для гаубиц PzH 2000 на €520 тысяч (более 48 млн рублей).

