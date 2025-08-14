Прибалтийская страна закупила противотанковые мины более чем на €10 млн

Литва закупила партию противотанковых мин на сумму более €10 млн (более 930 млн рублей), сообщило Минобороны республики. Также страна приобрела артснаряды калибра 155 мм для гаубиц PzH 2000 на €520 тысяч (более 48 млн рублей).

Мы должны гарантировать, чтобы наша армия была обеспечена достаточным количеством боеприпасов или даже располагала их определенным избытком, — сказала министр обороны страны Довиле Шакалене.

Ранее сообщалось, что власти Германии проводят масштабное перевооружение страны. По данным издания BZ, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе.

Отмечается, что Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Немецкие военные, как предполагается, получат истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Большую часть техники власти намерены приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall.

До этого депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германии нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. По его словам, Берлин должен сделать это для обеспечения своей безопасности. При этом МИД республики отметил, что страна не собирается принимать подобное решение и будет соблюдать условия документа.