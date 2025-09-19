Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:53

На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли

Фото: Пресс-служба Всероссийского форума «Земли России»

На Всероссийском форуме-выставке «Земли России», прошедшем в Москве при участии Минстроя России, участники обсудили вопросы повышения эффективности использования земельных ресурсов. В мероприятии приняли участие 1543 специалиста из 55 регионов. Были проведены стратегическая сессия, 35 конференций и презентаций инвестиционных проектов на сумму свыше 17,5 млрд рублей.

Тема осознанной градостроительной политики и сбалансированного развития территорий выходит сегодня на первый план. Дальнейшее развитие механизмов КРТ как таковых: внутри них мы «зашиваем» дополнительные возможности для регионов, — заявил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Ключевым событием форума стала пленарная сессия «Земельный потенциал России: повышение эффективности использования». Эксперты обсудили инициативы по вовлечению неиспользуемых территорий в экономический оборот и вопросы комплексного развития регионов.

Ранее в Москве торжественно открыли Всероссийский форум-выставку «Земли России», подготовленный при поддержке Минстроя России. На церемонии зачитали приветственное слово заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

