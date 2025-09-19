Двое мирных жителей ДНР получили ранения Пушилин: в ДНР мужчина пострадал от удара БПЛА, другой — от подрыва на ВОП

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате действий Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Инциденты произошли в Горловке и Марьинке.

По словам главы республики, в Никитовском районе Горловки мужчина 1966 года рождения получил ранения средней степени тяжести от удара беспилотника. В Марьинке другой гражданский (1989 г. р.) пострадал от подрыва на взрывоопасном предмете. Обоим пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены два жилых дома в Калининском районе Горловки. Также Пушилин рассказал, что всего ВСУ совершили 13 вооруженных атак с применением ударных БПЛА.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от атак дронов украинской армии в регионе пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Позже он рассказал о водителе грузового автомобиля, погибшем в результате удара ВСУ в селе Отрадовка.