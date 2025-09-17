Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»

В Москве торжественно открыли Всероссийский форум-выставку «Земли России», подготовленный при поддержке Минстроя России. На церемонии зачитали приветственное слово заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Уважаемые участники и гости форума-выставки, рад приветствовать вас. Уверен, что на площадке форума пройдут продуктивные дискуссии и возникнут новые идеи, которые откроют дополнительные возможности для комплексного развития территорий. Желаю успешной и плодотворной работы! — обратился к участникам Хуснуллин.

Он отметил, что приоритетом работы на ближайший период станет национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его ключевая цель — комплексное развитие территорий и формирование комфортной среды проживания. Достижение этих целей потребует максимально эффективного использования каждого гектара земли, заключил Хуснуллин.

Форум-выставка «Земли России» прошел с 16 по 17 сентября. В нем поучаствовали свыше 40 субъектов Российской Федерации из всех федеральных округов.