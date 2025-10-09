Трамп прокомментировал вероятность конфликта между РФ и Финляндией Трамп указал, что не верит в угрозу нападения России на территорию Финляндии

Президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к возможности нападения России на Финляндию. Заявление о недоверии к паническим настроениям в Европе прозвучало во время встречи политика с финским лидером Александром Стуббом.

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы выполнить свои союзнические обязательства в случае такой необходимости. Если конфликт состоится, то Вашингтон будет защищать Хельсинки.

Да, буду. Финляндия является частью НАТО, — указал Трамп.

В ходе беседы с журналистами американский политик подтвердил приверженность принципам Североатлантического альянса. Трамп отметил, что, поскольку Финляндия является полноправным членом НАТО, она может рассчитывать на коллективную оборону в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

При этом президент выразил мнение, что реальной угрозы российского нападения на финское государство не существует. Встреча двух политиков состоялась в рамках консультаций по вопросам европейской безопасности и дальнейшего укрепления трансатлантических связей.

Ранее политолог Ярослав Прокопишин заметил, что обещания Трампа урегулировать ситуацию на Украине за одни сутки можно считать проявлением предвыборного популизма. По его словам, относиться к подобным заявлениям следует крайне скептически.