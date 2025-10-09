Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 22:09

Во Франции заподозрили Зеленского в сумасшествии

Филиппо: требование Зеленским ракет Tomahawk от Трампа выглядит безумно

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче ракет Tomahawk в обмен на выдвижение его американского коллеги Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира звучат абсурдно, написал в социальной сети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он также призвал прекратить поддержку разжигающих конфликт лидеров и поставки вооружения Киеву.

Они просто сумасшедшие, — написал Филиппо, комментируя заявления Зеленского.

Ранее Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», предупредил, что запуск ракет Tomahawk по России приведет к ответным мерам. Он считает, что передача такого оружия Украине может вызвать опасную эскалацию конфликта. Мема отметил, что ракеты могут быть ядерными, и выразил уверенность в том, что Россия не останется безучастной.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Зеленский намеренно обостряет конфликт, рассчитывая на поставки американских ракет Tomahawk. Специалист полагает, что подобные действия полностью противоречат предыдущим заявлениям президента США относительно украинского кризиса.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Tomahawk
Флориан Филиппо
