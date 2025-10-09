Суд арестовал «историка русской кухни» за фейки о российской армии Суд арестовал блогера Сюткина за фейки о российской армии

Блогер и историк русской кухни Павел Сюткин арестован в Москве по обвинению в распространении ложной информации о российской армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Суд санкционировал содержание блогера под стражей на два месяца в рамках расследования уголовного дела.

Суд в столице избрал меру пресечения блогеру, известному как «историк русской кухни», по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве было возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Он подозревается в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных в Telegram-канале в апреле 2022 года.