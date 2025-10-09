Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 21:32

В России изменится страхование для самозанятых

В Госдуму внесли законопроект о добровольном страховании самозанятых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по добровольному страхованию самозанятых граждан в рамках системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Согласно проекту, эксперимент пройдет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Самозанятые смогут подать заявление о вступлении в страхование до 30 сентября 2027 года.

Размер страховой суммы предлагается установить на уровне 35 тысяч рублей с ежемесячным взносом 1 344 рубля или 50 тысяч рублей с ежемесячным взносом 1 920 рублей. При повышении МРОТ страховые суммы будут увеличиваться, а изменить выбранный размер можно будет раз в год.

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности появится после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом размер выплат будет зависеть от продолжительности участия: при уплате более 12 месяцев — 100%, при сроке от 6 до 12 месяцев — 70%. Для тех, кто платит взносы более 18 или 24 месяцев и не получает пособий, предусмотрены скидки 10% и 30% соответственно.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила увеличивать сумму материнского капитала на 25% с рождением каждого последующего ребенка. По ее мнению, эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство для рассмотрения и получения заключения Минтруда.

