09 октября 2025 в 23:28

Запад тренирует спецназ в страхе перед Россией

NI: спецназ стран НАТО активно готовится к возможному конфликту с Россией

Солдаты стран НАТО Солдаты стран НАТО Фото: Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press

Страх перед Россией заставляет Запад активно наращивать военный потенциал, отметил ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала The National Interest. В рамках учений НАТО элитные подразделения спецназа отрабатывают сценарии возможного конфликта.

Армейские «зеленые береты» США все лето совместно с европейскими коллегами участвовали в масштабных учениях, уточнил журналист. Маневры проходили как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Во время двух отдельных учений бойцы 10-й группы специального назначения работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения.

В Польше фокус был на воздушной мобильности с использованием вертолетов CH-47. Параллельно в штаб-квартире в Колорадо прошел трехнедельный совместный тренинг, который завершился отработкой штурма и ликвидации условной цели.

Военный журналист также напомнил, что 10-я группа специального назначения была создана в 1952 году и является первым подразделением «зеленых беретов». В годы холодной войны западные военные понимали, что в случае потенциального конфликта с Советским Союзом российские войска, скорее всего, захватят обширные территории Западной Европы, прежде чем их остановят. Поэтому «зеленые береты» специализировались на партизанских методах ведения боевых действий.

Ранее Европарламент принял рекомендательную резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. В документе парламентарии также осуждают, по их мнению, якобы нарушения воздушного пространства государств — членов ЕС Россией.

