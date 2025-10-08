Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:17

В Москве пройдет форум рестораторов и отельеров Synergy HoReCa

Фото: Пресс-служба HoReCa Forum

Рестораторы и отельеры России 14 октября обсудят будущее индустрии на форуме Synergy HoReCa Forum 2025. Мероприятие пройдет в отеле Safmar Grand Moscow и соберет более 500 профессионалов индустрии гостеприимства.

На двух тематических сценах выступят ведущие эксперты отрасли. Среди них президент Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, ресторатор Максима Ползикова, HR-директор Vasilchuki Restaurant Group Марию Галан и гендиректор «Сыроварни» Павла Потатурова.

Индустрия гостеприимства демонстрирует колоссальный потенциал — мы наблюдаем активное развитие качественных проектов по всей России, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. Особенно радует тренд на локализацию: интерес к региональной кухне, местным продуктам и аутентичным гастрономическим традициям становится драйвером внутреннего туризма, — отметил Бухаров.

Форум также станет площадкой для привлечения инвестиций и обсуждения внутреннего туризма. К участию приглашены представители губернаторских команд и региональных министерств туризма и экономики.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что организация разрабатывает отечественный аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов. По его словам, новая система рейтинга, частью которой станет премия «Сервис-Страна», стартовала в июне после успешного тестирования в Челябинской области.

