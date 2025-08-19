Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»

В Москве во Всероссийском форуме-выставке «Земли России» с 16 по 17 сентября примут участие свыше 40 субъектов Российской Федерации из всех федеральных округов. Больше всего регионов-участников наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах. Форум состоится при поддержке Минстроя России.

Главная тема форума — повышение эффективности использования земельного потенциала России в интересах общества и государства. Комплексный подход к формированию программы форума, охват ключевых национальных проектов и создание единой площадки для развития диалога между государством, бизнесом, инвесторами и профессионалами отрасли представляются перспективным направлением для работы, — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Свои делегации на форум также направят Донецкая и Луганская Народные Республики. Мероприятие объединит более 1500 специалистов — девелоперов, представителей федеральной и региональной власти, а также финансовых организаций, владельцев земли, системных инвесторов, фермеров и юристов.

Всероссийский форум-выставка «Земли России» будет посвящен развитию земельного потенциала страны. Мероприятие охватит темы стратегии развития земельного потенциала страны, инвестиций, практических решений и градостроительства, а также включит выставочные экспозиции и питчинг-сессии для презентации проектов.