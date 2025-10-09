Сын 30 лет хранил тела родителей в морозилке из-за их последней воли Финн 30 лет хранил тела родителей в морозилке, чтобы лечь в одну могилу

В Финляндии 80-летний врач из города Турку 30 лет хранил тела своих усопших родителей, чтобы его похоронили вместе с ними, сообщает Yle. Мужчина уже подал официальное прошение о создании семейной могилы.

В интервью журналистам пенсионер пояснил, что такой способ погребения — это последняя воля родителей, которые хотели обрести покой «в полной тишине и присутствии родственников». Предполагается, что в этой же могиле будет погребен и его брат.

В сентябре 2024 года полиция нашла в частном доме финна два замороженных тела людей, умерших в 1994 и 1995 годах, но не погребенных. Владельцу дома предъявили обвинение в надругательстве над усопшими родителями. А местные власти распорядились похоронить останки до 26 августа, но пожилой сын оспорил это требование в суде, чтобы выиграть время для организации семейного захоронения.

