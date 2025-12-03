Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:25

Как навсегда избавиться от наледи в морозилке без лишних трат: простое аптечное средство защитит и продлит срок службы холодильника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наледь в морозилке появляется чаще, чем хотелось бы, и со временем начинает мешать нормальной работе техники. Лед съедает полезное пространство, заставляет холодильник потреблять больше энергии и требует частых разморозок. Но есть доступный способ, который помогает надолго забыть об этой проблеме.

После обычной разморозки попробуйте обработать сухие стенки морозилки тонким слоем глицерина. Он создает невидимую пленку, которая не дает влаге оседать и превращаться в лед. Достаточно нанести средство мягкой тканью, охватывая все поверхности, включая углы.

Перед этим важно полностью растопить наледь, вымыть камеру и высушить ее насухо — так средство работает максимально эффективно. Такой простой прием продлевает интервалы между разморозками, экономит электроэнергию и помогает морозилке сохранять стабильную температуру. Метод безопасен, стоит копейки и подходит для регулярного применения.

