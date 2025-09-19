«Помогут найти Колю»: мать пропавшего Свечникова озвучила детали поисков

Российский Красный Крест примет участие в поисках пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции, рассказала РИА Новости мать мужчины Галина Свечникова. В беседе с журналистами женщина выразила надежду, что это поможет ускорить процесс.

Поиски продолжаются, пока результатов нет. Мне сказали, что удалось подключить Красный Крест. Я надеюсь, что они помогут найти Колю, — поделилась женщина.

Ранее завершивший свою миссию посол РФ Алексей Ерхов рассказал, что российские дипломатические представительства в Турции подключились к оказанию помощи семье Свечникова. Он выразил соболезнования близким спортсмена и добавил, что турецкие власти продолжают масштабные поиски при участии моряков и авиации. Дипломат уточнил, что не видел сообщений о нарушении организации заплыва.

До этого стало известно, что семья российского пловца планирует обратиться в суд с иском о компенсации. Его мать отметила, что турецкий адвокат уже готовит необходимые документы. По словам женщины, пока она не может раскрыть все подробности.