Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 09:12

Мать пропавшего в Турции пловца сообщила о важном решении

Родные пропавшего в Турции пловца Свечникова потребуют компенсацию в суде

Поиски пропавшего российского пловца Николая Свечникова Поиски пропавшего российского пловца Николая Свечникова Фото: EPA/ТАСС

Семья пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции, намерена подать иск о компенсации, рассказала его мать Галина Свечникова в комментарии ТАСС. По ее словам, турецкий адвокат уже работает над подготовкой документов.

Адвокат в Турции занимается подготовкой иска. Будем требовать компенсации, но всех подробностей раскрыть пока не можем, — сказала Свечникова.

Ранее журналист Дмитрий Егоров сообщил, что Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025». По его словам, спортсмен вышел на старт одним из первых, но позже его перестали видеть среди участников. В заплыве на дистанцию 6,5 километра участвовали около 3 тысяч человек. Трое учеников пловца дошли до финиша, тогда как сам он не появился на выходе и не забрал вещи из камеры хранения.

Позже двукратный чемпион мира Алексей Акатьев сообщил, что специальный чип, с которым Свечников участвовал в заплыве через Босфор, не позволяет определить его местоположение. По словам спортсмена, этот прибор используется исключительно для замера времени и не может дать другие данные.

Турция
пловцы
спортсмены
суды
иски
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.