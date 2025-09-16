Мать пропавшего в Турции пловца сообщила о важном решении

Семья пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции, намерена подать иск о компенсации, рассказала его мать Галина Свечникова в комментарии ТАСС. По ее словам, турецкий адвокат уже работает над подготовкой документов.

Адвокат в Турции занимается подготовкой иска. Будем требовать компенсации, но всех подробностей раскрыть пока не можем, — сказала Свечникова.

Ранее журналист Дмитрий Егоров сообщил, что Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025». По его словам, спортсмен вышел на старт одним из первых, но позже его перестали видеть среди участников. В заплыве на дистанцию 6,5 километра участвовали около 3 тысяч человек. Трое учеников пловца дошли до финиша, тогда как сам он не появился на выходе и не забрал вещи из камеры хранения.

Позже двукратный чемпион мира Алексей Акатьев сообщил, что специальный чип, с которым Свечников участвовал в заплыве через Босфор, не позволяет определить его местоположение. По словам спортсмена, этот прибор используется исключительно для замера времени и не может дать другие данные.