25 августа 2025 в 23:50

Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова

Акатьев: пропавшего пловца Свечникова нельзя найти по чипу

Босфор Босфор Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пропавшего пловца Николая Свечникова невозможно отследить по чипу, с которым он вышел на старт международного заплыва через Босфор, сообщил ТАСС двукратный чемпион мира Алексей Акатьев. По его словам, устройство только отмеряет время.

Дело в том, что чип просто фиксирует время. Он работает в системе только около приемника сигнала. Благодаря этим чипам можно посчитать количество стартовавших и финишировавших людей. Сам по себе чип не настолько активен, чтобы с него можно было считывать информацию, — пояснил Акатьев.

Ранее журналист Дмитрий Егоров рассказал, что стартовал Свечников в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие три тысячи человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был.

До этого появилась информация, что Свечников мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. По предварительным данным, спортсмен преодолел около километра, после чего почувствовал себя плохо и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители полагают, что именно здесь могла произойти трагедия. Сейчас специалисты прочесывают акваторию. Всего во время соревнования исчезли три участника, но двоих удалось спасти.

пловцы
происшествия
чипы
Босфор
