Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова Акатьев: пропавшего пловца Свечникова нельзя найти по чипу

Пропавшего пловца Николая Свечникова невозможно отследить по чипу, с которым он вышел на старт международного заплыва через Босфор, сообщил ТАСС двукратный чемпион мира Алексей Акатьев. По его словам, устройство только отмеряет время.

Дело в том, что чип просто фиксирует время. Он работает в системе только около приемника сигнала. Благодаря этим чипам можно посчитать количество стартовавших и финишировавших людей. Сам по себе чип не настолько активен, чтобы с него можно было считывать информацию, — пояснил Акатьев.

Ранее журналист Дмитрий Егоров рассказал, что стартовал Свечников в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие три тысячи человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был.

До этого появилась информация, что Свечников мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. По предварительным данным, спортсмен преодолел около километра, после чего почувствовал себя плохо и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители полагают, что именно здесь могла произойти трагедия. Сейчас специалисты прочесывают акваторию. Всего во время соревнования исчезли три участника, но двоих удалось спасти.