25 августа 2025 в 18:07

Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции

SHOT: пловец Свечников мог утонуть под мостом в Стамбуле из-за течения

Мост Султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле Мост Султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле Фото: Danita Delimont Stock Photograph//Global Look Press

Пропавший без вести во время массового заплыва в Стамбуле российский пловец Николай Свечников мог утонуть в районе моста Султана Фатиха, пишет Telegram-канал SHOT. По предварительной версии, его могло снести течением под одну из набережных.

По данным канала, спортсмен успел преодолеть примерно километр дистанции, после чего начал испытывать трудности и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители не исключают, что именно в этой точке могла произойти трагедия, и в настоящее время специалисты проводят там поисковые работы.

Всего в ходе спортивного мероприятия пропало три участника, однако двоих из них удалось обнаружить и спасти. Российский гражданин оказался единственным, кого до сих пор не нашли, несмотря на все предпринимаемые усилия.

Отмечается, что Свечников начал заплыв с четырехминутным опозданием относительно официального старта — в 10:08 вместо 10:04. После этого никаких документально подтвержденных данных о его продвижении по дистанции не зафиксировано.

В Национальном олимпийском комитете Турции утверждают, что мероприятие полностью соответствовало международным стандартам безопасности, хотя ранее сами участники жаловались на слабую организацию. В настоящее время береговая охрана совместно с местными властями продолжает расследование инцидента и поиски пропавшего спортсмена.

Ранее стало известно, что Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Журналист Дмитрий Егоров уточнил, что стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие три тысячи человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.

Турция
россияне
пловцы
заплывы
