«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 21:17

Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Алжире

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Иван Налич освобожден от должности торгового представителя России в Алжире, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ представлен на официальном портале опубликования правовых актов. Эту должность теперь займет Алексей Шатилов.

Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, — написано в документе.

Ранее президент Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Алексея Ерхова. На данный момент неизвестно, чем обусловлено такое решение.

До этого заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова тоже освободили от должности. Кроме того, Путин освободил его от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Также гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов уволил двух топ-менеджеров корпорации. По данным издания «Коммерсант», речь идет о первом заместителе гендиректора и директоре департамента стратегического планирования.

Михаил Мишустин
должности
указы
Алжир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.