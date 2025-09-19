Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Алжире

Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Алжире

Иван Налич освобожден от должности торгового представителя России в Алжире, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ представлен на официальном портале опубликования правовых актов. Эту должность теперь займет Алексей Шатилов.

Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, — написано в документе.

Ранее президент Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Алексея Ерхова. На данный момент неизвестно, чем обусловлено такое решение.

До этого заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова тоже освободили от должности. Кроме того, Путин освободил его от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Также гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов уволил двух топ-менеджеров корпорации. По данным издания «Коммерсант», речь идет о первом заместителе гендиректора и директоре департамента стратегического планирования.