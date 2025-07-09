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09 июля 2025 в 14:02

Глава Роскосмоса уволил двух топ-менеджеров госкорпорации

Глава Роскосмоса Баканов уволил топ-менеджеров Иванова и Макарова

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов освободил от должности двух топ-менеджеров корпорации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, свои посты покинули первый заместитель генерального директора Александр Иванов и директор департамента стратегического планирования Юрий Макаров.

По данным «Коммерсанта», Иванов, занимавший пост первого заместителя генерального директора Роскосмоса с 2013 года (за исключением периода с 2018 по 2022 год), курировал развитие орбитальной группировки и перспективных космических программ. Вместе с ним госкорпорацию покинул его советник Михаил Хайлов — бывший заместитель гендиректора по космическим комплексам.

В свою очередь Макаров возглавлял департамент стратегического планирования с 2016 года, а в Роскосмосе работал с 2005 года. Он участвовал в разработке многих амбициозных проектов, большинство из которых так и не были реализованы.

Эти кадровые решения стали частью масштабной реорганизации, начатой Бакановым, возглавившим Роскосмос в феврале 2025 года. За полгода его руководства это не первая волна увольнений среди топ-менеджмента корпорации и подведомственных предприятий.

Ранее Баканов заявил, что Роскосмос работает над привлечением частного инвестора к процессу создания ракет космического назначения. По его словам, уже достигнуты соответствующие договоренности и привлечение бизнеса к обеспечению пусковых услуг оказалось новым направлением сотрудничества госкорпорации с коммерческими компаниями.

Роскосмос
Дмитрий Баканов
госкорпорации
увольнения
топ-менеджеры
Россия
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