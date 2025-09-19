«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 21:57

Узбекистан направил ноты Украине после скандала с 13 рабами под Киевом

МИД Узбекистана направил ноты ведомствам Украины на фоне удержания рабов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МИД Узбекистана передал ноты внешнеполитическому ведомству и Генпрокуратуре Украины на фоне инцидента с удержанием в рабстве под Киевом 13 граждан страны СНГ, сообщил пресс-секретарь дипведомства Ахрор Бурханов. Он уточнил в Telegram-канале, что Ташкент делает все для возвращения пострадавших на родину.

В Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания гражданам Узбекистана надлежащей консульско-правовой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых проводятся судебные разбирательства, — сообщил пресс-секретарь.

Отмечается, что на данный момент граждане Узбекистана находятся в одной из больниц Киевской области, им оказывается необходимая медицинская помощь. Дело взяло под контроль посольство республики на Украине.

Ранее в Киевской области задержали группу лиц, которые удерживали в рабстве на тепличных плантациях 13 граждан Узбекистан. По данным украинских правоохранителей, подозреваемыми оказались два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка.

Узбекистан
Украина
рабы
МИД
