Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста

Достопримечательности Китая настолько разнообразны, что выбор что посмотреть в Китае туристу может оказаться непростой задачей. Оптимальный маршрут, охватывающий ключевые точки, позволяет за неделю познакомиться с наследием Поднебесной: от Великой Китайской стены и терракотовой армии до небоскребов Шанхая и Гонконга.

Пекин: Великая стена, Запретный город и храм Неба

Великая Китайская стена — без преувеличения, самый известный символ Китая, который ежегодно привлекает миллионы туристов. Это грандиозное сооружение протяженностью почти 9000 км (а полная длина со всеми ответвлениями составляет 21 196 км) строилось на протяжении столетий для защиты от кочевых народов. Участок Бадалин, расположенный в непосредственной близости от Пекина, особенно популярен у туристов из-за хорошей сохранности и впечатляющих видов. Высота стены в среднем составляет от 6 до 8 м, а максимально достигает 16 м, это позволяло эффективно защищаться от нападений. Строительство первых участков началось еще в III веке до н. э., в работах было задействовано около миллиона человек — пятая часть тогдашнего населения страны. Посещение Великой стены оставляет неизгладимое впечатление — не только масштабами архитектурного замысла, но и живописными горными пейзажами, которые открываются с ее высоты.

Не менее значимым объектом в Пекине является Запретный город — крупнейший дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией китайских императоров на протяжении почти пяти веков. Этот образец традиционной китайской архитектуры состоит из 980 зданий.

Храм Неба — еще один шедевр пекинской архитектуры. Это комплекс культовых сооружений, где императоры совершали ритуалы поклонения небу с просьбами о хорошем урожае.

Обязательно нужно посетить и Летний дворец с прекрасным озером Куньмин и парком, занимающим площадь более 290 гектаров. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь живописными пейзажами и изучая традиционную китайскую садовую архитектуру. Особого внимания заслуживают пекинские хутуны — исторические переулки с традиционными двориками, которые сохранили атмосферу старого Пекина. Прогулка на велорикше по хутунам позволяет увидеть быт местных жителей и познакомиться с историей города за пределами главных туристических маршрутов.

Летний дворец Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сиань: терракотовая армия и древние пагоды

Город Сиань, бывший столицей Китая на протяжении 1300 лет, хранит одни из самых ценных археологических находок в мире. Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди была случайно обнаружена в 1974 году местными крестьянами, копавшими колодец. Это захоронение, насчитывающее по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей, создавалось для сопровождения первого императора объединенного Китая в загробной жизни. Каждая статуя имеет уникальные черты лица и детализацию — настолько высочайшим мастерством обладали древние ремесленники. Вес одной статуи солдата составляет примерно 135 кг, а лошади — около 200 кг.

Помимо терракотовой армии, в Сиане есть хорошо сохранившаяся городская стена эпохи династии Мин длиной более 12 км, по которой можно пройтись или проехаться на велосипеде, любуясь панорамами старого города. Большая пагода диких гусей, построенная около 648 года, представляет собой величественное кирпичное сооружение высотой 64 метра, изначально предназначенное для хранения буддийских реликвий, привезенных из Индии. Стоит посетить и исторический музей провинции Шэньси, где хранится более 370 тысяч экспонатов, включая фрески, картины, керамику, изделия из бронзы, золота и серебра.

Сиань также известен как восточная конечная точка Великого шелкового пути, это наложило отпечаток на его культуру и архитектуру. В мусульманском квартале города можно увидеть уникальную смесь китайских и исламских традиций, особенно заметную в архитектуре Большой мечети, построенной в 742 году. Это удивительный синтез китайского и исламского архитектурных стилей, с традиционными павильонами, беседками и садами, но ориентированными в направлении Мекки. Местный рынок предлагает множество сувениров и деликатесов, включая знаменитые сианьские пельмени и пряную лапшу. Для тех, кто интересуется историей, представляет интерес деревня Баньпо — археологический памятник неолитической культуры Яншао, где можно увидеть остатки древнего поселения возрастом более 6000 лет.

стена эпохи династии Мин в Сиане Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шанхай: набережная Вайтань и район Пудун

Шанхай, крупнейший мегаполис Китая, представляет собой совершенно иную грань страны — динамичную, современную и космополитичную. Набережная Вайтань, известная также как Бунд, является символом колониального прошлого города. Здесь вдоль реки Хуанпу выстроились величественные здания в европейском стиле, построенные в начале XX века. Напротив, через реку, в районе Пудун, возвышается футуристический силуэт делового центра с небоскребами, которые стали визитной карточкой современного Китая.

Самой заметной доминантой Пудуна является телебашня «Жемчужина Востока» высотой 468 метров, со смотровых площадок которой открывается захватывающий вид на мегаполис. Рядом расположен Шанхайский всемирный финансовый центр с одной из самых высоких смотровых площадок в мире на 100-м этаже. В городе можно посмотреть и на другие современные достопримечательности: океанариум с впечатляющими подводными экспозициями, музей науки и технологий с инновационными разработками, а также посетить разнообразные кафе и рестораны, где можно попробовать знаменитые суповые пельмени сяо лун бао — кулинарный символ города.

Шанхай также славится своими садами и парками, среди которых особенно выделяется сад Юйюань — классический китайский сад эпохи Мин, занимающий площадь около 2 га. Здесь можно увидеть традиционные павильоны, искусственные пруды с золотыми рыбками, причудливые скальные образования и вековые деревья. Сад спроектирован таким образом, чтобы создавать иллюзию большого пространства через серию извилистых дорожек, мостов и разделенных стен. Для любителей шопинга Шанхай предлагает бесконечные возможности — от роскошных бутиков на улицах Наньцзин и Хуайхай до оживленных ночных рынков.

Особенно впечатляет Шанхайский музей, содержащий одну из лучших коллекций китайского искусства в мире, включая бронзовые сосуды, керамику, каллиграфию и древние монеты.

Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста Фото: Shutterstock/FOTODOM

Природные чудеса: горы Хуаншань и река Ли

Китай славится не только рукотворными достопримечательностями, но и удивительными природными ландшафтами, которые вдохновляли поэтов и художников на протяжении веков. Горы Хуаншань («Желтые горы») считаются одними из самых живописных в стране благодаря своим гранитным пикам, причудливым соснам, горячим источникам и облачным морям, которые создают сюрреалистические пейзажи. Эти горы стали прообразом многих классических китайских картин и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Река Ли в Гуанси-Чжуанском автономном районе протекает через карстовые образования невероятной красоты. Круиз по реке Ли от Гуйлиня до Яншо считается одним из самых живописных маршрутов в мире — на протяжении 83 км открываются виды на причудливые холмы, бамбуковые рощи и традиционные китайские деревни. Этот район особенно популярен среди фотографов и художников, стремящихся запечатлеть идиллические пейзажи традиционной китайской живописи.

Национальный парк Цзючжайгоу в провинции Сычуань знаменит своими многоуровневыми водопадами и разноцветными озерами, вода в которых имеет невероятные бирюзовые и изумрудные оттенки благодаря минеральным отложениям. Другой уникальный ландшафт можно увидеть в каменном лесе Шилинь в провинции Юньнань, где эрозия создала удивительные известняковые образования, напоминающие застывший лес. Для любителей активного отдыха предлагаются треккинговые маршруты по ущелью Прыгающего Тигра — одному из самых глубоких ущелий в мире, где река Янцзы пробила путь через горы высотой более 5000 метров.

Горы Хуаншань Фото: Cai Ji'an/XinHua/Global Look Press

Гонконг: вид с пика Виктория и Диснейленд

Гонконг, специальный административный район Китая, сочетает в себе восточные традиции с западным влиянием, что создает уникальную культурную среду. Одной из достопримечательностей является пик Виктория — высочайшая точка на острове, с которой открывается панорамный вид на небоскребы Центрального района и полуостров Коулун. Подняться на пик можно на фуникулере, который работает с 1888 года. Особенно впечатляюще здесь в вечернее время, когда небоскребы загораются миллионами огней, и начинается знаменитое световое шоу «Симфония огней».

Еще одной популярной точкой притяжения в Гонконге является Диснейленд — тематический парк развлечений, расположенный на острове Лантау. Он сочетает в себе традиционные диснеевские аттракционы с элементами китайской культуры, что делает его уникальным среди других таких парков в мире. Посетители могут добраться до парка на метро — тематическом поезде, оформленном в стиле мультфильмов Диснея.

На острове есть и другие развлечения: канатная дорога, ведущая к бронзовой статуе Большого Будды высотой 34 метра, традиционные рынки Монкок, прогулки на пароме через гавань Виктория, а также аутентичная кантонская кухня в многочисленных ресторанах и чайных.

Острова Ламма и Лантау предлагают отличные возможности для пеших прогулок с живописными видами на море и окружающие острова. Для любителей шопинга Гонконг — настоящий рай, с бесчисленными торговыми центрами, рынками и бутиками, предлагающими товары со всего мира. Особый интерес представляет район Темпл-стрит с его ночным рынком, где можно не только купить сувениры, но и попробовать уличную еду и посмотреть традиционные представления.

Диснейленд в Гонконге Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Практические советы для путешественников

Планируя поездку в Китай, важно учитывать некоторые практические аспекты. Китай — огромная страна с разнообразным климатом, поэтому лучшее время для посещения зависит от регионов. Весна (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь) обычно считаются оптимальным временем для большинства из них, включая Пекин, Сиань и Шанхай. Для посещения южных регионов, таких как Гуанси и Гуандун, лучше выбирать зимние месяцы, когда температура более комфортна. Летом в Китае может быть очень жарко и влажно, особенно в центральной и южной его частях.

Транспортная система Китая хорошо развита. Поезда — удобный и эффективный способ перемещения между городами, особенно по маршруту Пекин-Сиань или Пекин-Шанхай. В крупных городах есть метро с указателями на английском языке и простой системой навигации. Для междугородних перелетов China Eastern Airlines и Air China предлагают обширную сеть рейсов по доступным ценам.

Рекомендуется иметь при себе карточку с названием отеля на китайском языке, а также использовать мобильные приложения для перевода. Многие молодые китайцы в крупных городах говорят по-английски, но в сельской местности это редкость. Изучение нескольких основных фраз на мандаринском диалекте, таких как «ни хао» (здравствуйте) и «сесе» (спасибо), поможет наладить контакт с местными жителями.

Кухня Китая невероятно разнообразна и варьируется от региона к региону. В Пекине обязательно стоит попробовать утку по-пекински, в Сиане — знаменитые пельмени и лапшу, в Шанхае — суповые пельмени сяо лун бао, а в Гонконге — димсам и морепродукты. Уличная еда безопасна, но следует выбирать ларьки с большим количеством местных посетителей. Вода из-под крана не пригодна для питья, поэтому следует покупать бутилированную воду или кипятить ее самостоятельно.

Что посмотреть в Китае за неделю? Такой срок требует тщательного планирования, но позволяет охватить ключевые достопримечательности: исторические памятники Пекина, терракотовую армию в Сиане, современные небоскребы Шанхая и мультикультурный Гонконг.

