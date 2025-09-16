Достопримечательности Балашихи: куда сходить и что посмотреть

Балашиха, один из крупнейших городов Подмосковья, богата на интересные места и достопримечательности. Этот город, расположенный в живописной Мещерской низменности, предлагает множество вариантов для познавательного отдыха — от старинных усадеб и храмов до современных парков и развлечений для детей. Если планируете провести выходные в этом уголке Московской области, вам точно не придется скучать. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то любитель истории, природы или семейного отдыха.

Пешеходные зоны и парки отдыха

Балашиха считается городом с большим количеством парковых зон, многие из которых были облагорожены в последние годы. Жемчужиной среди них является парк культуры и отдыха «Пехорка», расположенный вдоль одноименной реки. Площадь парка составляет 17 га, здесь найдется развлечение для каждого: с качелями, горками, канатами и кинотеатром под открытым небом. Летом здесь функционирует пляжная зона с прокатом лодок, а зимой заливают ледовый каток. Для любителей неспешных прогулок проложены аллеи, а для активных отдыхающих — велодорожки.

Не менее интересен Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный, где детская площадка выполнена в сказочном стиле с деревянными избушками, горками и лабиринтами. Здесь же можно взять напрокат велосипеды или самокаты и покорять специально оборудованные трассы. А в парке «Солнечная» обустроены зоны для пикников и спортивных занятий, но купание в реке Пехорке не рекомендуется из-за качества воды.

Для тех, кто предпочитает единение с природой, идеально подойдет Кучинская лесопарковая зона — крупнейший в Подмосковье лесопарк площадью более 2000 га. Здесь проложены экологические тропы, ведущие к живописным озерам и прудам, где гнездятся водоплавающие птицы. Особой достопримечательностью является Босоногая тропа в эколого-просветительском комплексе «Дендрарий». Этот маршрут протяженностью 3,6 км хорошо пройти босиком по 43 покрытиям — от песка и шишек до навоза, что не только весело, но и полезно для здоровья.

Парк культуры и отдыха «Пехорка» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исторические усадьбы

Историческое наследие Балашихи тесно связано с дворянскими усадьбами, поражающими своим величием и сегодня. Одной из самых известных является усадьба Пехра-Яковлевское, принадлежавшая сначала боярам Яковлевым, а затем князьям Голицыным. Сегодня здесь можно увидеть сохранившиеся флигели, соединенные с главным домом колоннадой, полукруглую лестницу, охраняемую сфинксами, и прекрасный Преображенский храм. Главное здание усадьбы сейчас занимает Российский государственный аграрный заочный университет, но территория остается доступной для прогулок. Еще одна знаковая усадьба — Горенки, некогда принадлежавшая графу Разумовскому. От былой роскоши остались главное здание, элегантная колоннада, флигели и фрагменты парка с каскадом прудов.

Храмы и культурные центры города

Духовная жизнь Балашихи богата и разнообразна, о чем свидетельствуют многочисленные храмы, каждый из которых имеет свою уникальную историю. Храм Михаила Архангела в Никольско-Архангельском — старейший в городе, первое упоминание о котором датировано 1646 годом. Это единственный в Подмосковье храм, построенный в стиле московского барокко, который не закрывался даже в советские годы и сохранил старинные иконы.

Не менее интересен храм Преображения Господня в усадьбе Пехра-Яковлевское, построенный в конце XVIII века. Его архитектура уникальна для Подмосковья — это ротонда с двумя колокольнями по бокам от входа. Изначально он был посвящен Спасу Нерукотворному, но в 1996 году переосвящен в Преображенский.

Среди современных выделяется храм Александра Невского, построенный в начале XXI века на месте одноименного XIX века, разрушенного в советское время. А храм Покрова Пресвятой Богородицы, возведенный по проекту архитектора Осипа Бове в 1833 году, вновь возвращен верующим и радует глаз изящными формами.

Храм Михаила Архангела в Никольско-Архангельском Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда сходить с ребенком в Балашихе

Для семей с детьми Балашиха предлагает множество развлечений. Маленький театр кукол с уютным залом на 40 мест вот уже более 20 лет дарит детям встречу со сказкой. В репертуаре — как классические произведения, так и современные постановки, понятные и интересные молодому поколению.

Парки города также ориентированы на детский отдых. В том же парке «Пехорка» есть разные места для детей, анимационные программы и творческие занятия. Малышам помладше понравятся карусели и водный аттракцион «Лодочки», а тем, кто постарше, — батуты и веревочный городок. Любителям активного отдыха понравится в Пестовском парке, где можно покататься на гоночных машинках, велосипедах или самокатах, а также понаблюдать за белками, которые свободно бегают по лесному массиву. А в парке «Заречная» оборудованы площадки для детей разного возраста — от малышей с песочницами и домиками до ребят постарше с лабиринтами и веревочными трассами.

Идея маршрута на один день

Чтобы максимально полно охватить основные достопримечательности Балашихи за один день, начните с посещения усадьбы Пехра-Яковлевское. Прогуляйтесь по парку, полюбуйтесь архитектурой и зайдите в Преображенский храм. Оттуда направляйтесь в парк «Пехорка» — он находится неподалеку. Здесь можно провести несколько часов: покататься на лодке, пообедать в кафе и отдохнуть на одной из многочисленных скамеек.

Во второй половине дня посетите храм Михаила Архангела в Никольско-Архангельском — старейший в городе. Если останется время, загляните в Маленький театр кукол — спектакли обычно проходят в дневное время и доставят много радости детям. Завершить день можно прогулкой по Кучинскому лесопарку или по Босоногой тропе в «Лосином острове», если погода позволяет. Такой маршрут позволит познакомиться с разными гранями Балашихи — исторической, духовной и природной — и оставит массу приятных впечатлений от этого подмосковного города.

Балашиха — город с богатым прошлым и динамичным настоящим. Если вы интересуетесь историей, архитектурой или просто хотите провести время на природе — найдете что посмотреть в Балашихе и ее окрестностях.

