Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью

Прогулки в плохую погоду осенью могут быть полезными для здоровья, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, это отличная возможность «насладиться свежим воздухом».

Промозглый осенний ветер, морось дождя и сырость… Многие сразу решают остаться дома, укрыться пледом и переждать непогоду. Но ведь осень — это прекрасная возможность насладиться свежестью воздуха, разглядывать разноцветье листьев и получать удовольствие от прогулки по мокрым улицам города или парковой тропинке, — отметила Попова.

Медик подчеркнула, что осенью солнечные дни становятся редкостью, а серое небо навевает скуку и подавленность, именно поэтому регулярные прогулки на свежем воздухе приобретают особую ценность. Прогулки под открытым небом способствуют выработке витамина D, необходимого для крепкого иммунитета и хорошего настроения, рассказала эксперт.

Кроме того, активный образ жизни и регулярное пребывание на улице поддерживают высокий уровень физической активности, улучшают кровообращение и ускоряют обмен веществ. Всё это помогает организму легче справляться с внешними факторами и сохранять здоровье в холодное время года, — подытожила Попова.

