«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 12:59

Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью

Иммунолог Попова: прогулки в плохую погоду осенью помогут укрепить здоровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогулки в плохую погоду осенью могут быть полезными для здоровья, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, это отличная возможность «насладиться свежим воздухом».

Промозглый осенний ветер, морось дождя и сырость… Многие сразу решают остаться дома, укрыться пледом и переждать непогоду. Но ведь осень — это прекрасная возможность насладиться свежестью воздуха, разглядывать разноцветье листьев и получать удовольствие от прогулки по мокрым улицам города или парковой тропинке, — отметила Попова.

Медик подчеркнула, что осенью солнечные дни становятся редкостью, а серое небо навевает скуку и подавленность, именно поэтому регулярные прогулки на свежем воздухе приобретают особую ценность. Прогулки под открытым небом способствуют выработке витамина D, необходимого для крепкого иммунитета и хорошего настроения, рассказала эксперт.

Кроме того, активный образ жизни и регулярное пребывание на улице поддерживают высокий уровень физической активности, улучшают кровообращение и ускоряют обмен веществ. Всё это помогает организму легче справляться с внешними факторами и сохранять здоровье в холодное время года, — подытожила Попова.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

Россия
осень
здоровье
прогулки
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Повышенный риск»: аналитик призвал россиян отказаться от валютных спекуляций
Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.