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10 июля 2025 в 07:30

Стало известно, какой утренний напиток может продлить жизнь

Врач Шестакова: две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исследования показывают, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

Когда мы сравниваем зеленый чай и натуральный кофе, то видим их схожую пользу для здоровья. Однако у кофе есть ограничения: рекомендуется не более двух кружек эспрессо в день, так как избыток кофеина может быть вреден. Кофе отличается высоким содержанием кофеина — его в три раза больше, чем в зеленом чае. Тем не менее у кофе также есть свои полезные эффекты. Например, существуют исследования, которые показывают, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов, что снижает риски кардиологических заболеваний, — отметила Шестакова.

Врач подчеркнула, что зеленый чай тоже спасает от многих недугов. По ее словам, напиток снижает риски болезни Альцгеймера. Она пояснила, что благодаря L-теанину чай помогает сохранять умственную ясность в течение всей жизни.

Благодаря L-теанину зеленый чай снижает риски болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных со старением. L-теанин помогает сохранять умственную ясность на протяжении всей жизни и даже в пожилом возрасте. Поэтому я бы рекомендовала выбирать в зависимости от целей и даже сочетать оба напитка. Если вы гипертоник, то маловероятно, что вы будете пить больше двух кружек кофе в день. Зеленый чай за счет меньшего содержания кофеина можно пить гораздо чаще, — поделилась Шестакова.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева заявила, что содержащиеся в одной чашке кофе 50 миллиграммов кофеина повышают артериальное давление и пульс. По ее словам, бодрящий напиток полезен исключительно в умеренных количествах. Она добавила, что кофе не наносит вред сердцу, если при распитии не возникает головокружения и не учащается пульс.

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С. Якимова
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