Любителям кофе назвали главную опасность напитка

Содержащиеся в одной чашке кофе 50 миллиграммов кофеина повышают артериальное давление и пульс, заявила NEWS.ru заведующая консультативно-диагностическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России врач-кардиолог Мария Матвеева. По ее словам, бодрящий напиток полезен исключительно в умеренных количествах.

Многие не могут представить себе жизнь без чашки кофе с утра, но удовольствие не должно наносить вред здоровью. У каждого человека своя чувствительность к кофеину, но нужно помнить, что даже 50 миллиграммов кофеина — столько примерно в половине чашки кофе — могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление. Кофе полезен в умеренных количествах, — сказала Матвеева.

Она уточнила, что реакция на кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, количества кофеина, частоты употребления напитка, соотношения роста и веса человека, а также его метаболизма. По словам кардиолога, кофе не наносит вред сердцу, если при распитии не возникает головокружения и не учащается пульс.

Ранее невролог Александр Комаров заявил, что в жаркую погоду стоит пить больше горячего чая. По его словам, этот напиток помогает охладиться. Также врач подчеркнул, что чай содержит витамины и микроэлементы, которые стабилизируют клеточную мембрану и расширяют сосуды.