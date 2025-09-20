«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии Моди назвал главным врагом Индии зависимость от других государств

Главным врагом Индии является зависимость от других государств, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Нарендра Моди. Как указал глава правительства, самодостаточность государства выступает «лекарством от ста печалей».

У страны нет серьезных врагов в мире, но зависимость от других государств приводит к провалам. Если Индия продолжит зависеть от других, ее самоуважение будет ущемлено, — подчеркнул Моди.

Ранее сообщалось, что США планируют обсудить с Индией не только торговые пошлины, но также и вопрос приобретения Нью-Дели российской нефти. Согласно данным СМИ, Вашингтон намерен связать этот вопрос с переговорами о снижении пошлин на индийские товары.

До этого пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы российского лидера с Моди сообщила, что Владимир Путин выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках разговора президент также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Он пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.