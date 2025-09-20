«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 13:13

В Госдуме напомнили, какие налоги следует оплатить в октябре

Госдума: компании должны сдать декларацию по НДС за третий квартал до 27 октября

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В октябре текущего года организациям и самозанятым следует оплатить некоторые налоги, а также страховые взносы: в частности речь идет об НДС, НДФЛ и налоге на профессиональный доход, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, которые приводит ТАСС, важно точно соблюсти график их оплаты.

Первым на горизонте появляется налог на доходы физических лиц: работодатели, которые выплатили зарплату в последние числа сентября, до 3 октября должны направить уведомление об исчисленном НДФЛ, а до 5 октября — перечислить удержанные суммы в бюджет, — напомнил депутат.

Что касается самозанятых, то налог за сентябрь списывается автоматически до 28 числа. Уведомление приходит через приложение «Мой налог».

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что для повышения пенсий нужно пересмотреть налоговую политику страны. Он подчеркнул, что отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий. Однако это, по словам эксперта, все равно в итоге приведет к увеличению бюджетных расходов.

налоги
Госдума
сроки
самозанятые
