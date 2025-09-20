«Это очень вредно»: в Госдуме рассказали, что может быть опаснее табака

Вейпы представляют большую угрозу для здоровья, чем табачные изделия, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что употребление вейпов молодежью может иметь негативные последствия для будущего деторождения, передает ТАСС.

Мы тратим огромные усилия для того, чтобы сказать: «Друзья, это очень вредно». Это вреднее, чем табак. Гораздо вреднее. Есть [научные] работы, которые показывают влияние вейпов на репродуктивную систему. Если молодежь начнет у нас с 15 лет употреблять вейпы, неизвестно, станут ли они родителями, — прокомментировал Леонов.

Леонов также высказал свое мнение о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов, который будет рассмотрен Госдумой. Депутат признал, что взрослые могут испытывать неудовлетворение из-за этих ограничений, но акцентировал внимание на том, что первостепенная задача — это обеспечение безопасности и благополучия молодежи.

Ранее Леонов заявил, что запрет на продажу вейпов не затронет их хранение и использование. Он объяснил, что это не является целью инициативы.