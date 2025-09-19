В России взлетит НДС? Что известно, на сколько и когда поднимут налог

В России могут увеличить налог на добавленную стоимость. Что об этом известно, на сколько взлетит НДС, когда поднимут ставку, что это значит для россиян?

На сколько взлетит НДС в России, когда увеличат

Представитель Минфина России на Московском финансовом форуме заявил о планах ведомства увеличить НДС с 20 до 22%, утверждает Telegram-канал «Банкста».

«Ставку поднимут уже с 1 января [2026 года]. <...> Также власти хотят снизить порог освобождения от НДС для бизнеса с 60 до 10 млн рублей. Соответствующий закон подготовят до конца сентября», — отметил канал.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник заявило о планах российского правительства повысить налоги для сохранения бюджетного правила. Собеседник издания заявил, что самый большой объем средств в казну приносит НДС.

По данным агентства, проект бюджета будет внесен на рассмотрение парламента 29 сентября. В публикации говорится, что ключевые пункты были заранее согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

В последний раз российские власти повышали НДС в 2019 году — с 18% до 20%. Reuters пишет, что в 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей. Возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили в статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах правительства повысить налог на добавленную стоимость в следующие годы. С соответствующим вопросом к представителю Кремля обратились в четверг, 18 сентября.

«Это вопрос, который я переадресую в правительство. Все-таки работа ведется там. Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров», — сказал Песков.

Повышение НДС: что это значит для россиян

Повышение налога на добавленную стоимость приведет к удорожанию большинства товаров и услуг, включая социально значимые продукты, бытовую технику, услуги ЖКХ и другие. Это объясняется тем, что налог включается в конечную цену, которую платит потребитель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение НДС разгоняет инфляцию, снижается покупательская способность население — на те же доходы можно купить меньше товаров, отмечают эксперты в сфере финансов.

«Вот и дождались», — комментируют россияне в Сети возможное повышение ставки.

На какие товары могут снизить НДС

Законопроект о снижении НДС на социально значимые товары внесут на рассмотрение в Госдуму. Ставка налога на продукты питания предлагается к снижению с текущих 10% до 5% говорится в проекте, автором которого выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Инициатива распространяется на продовольственные товары, книжную продукцию, периодические издания, медикаменты и товары для детей. Проект направлен на поддержку широких слоев населения и снижение финансовой нагрузки на семьи.

Миронов подчеркнул, что продовольствие, лекарства и товары для детей составляют значительную часть потребительской корзины россиян. В случае принятия законопроекта, при превышении инфляции по социальным товарам над общим уровнем инфляции, ставка НДС может устанавливаться на уровне 0%.

