19 сентября 2025 в 20:23

В ЦБ назвали высокую ключевую ставку жаропонижающей таблеткой для экономики

Ключевая ставка в 17% позволяет охладить высокий спрос и замедлить инфляцию в России, отметили в Telegram-канале Центробанка. В регуляторе рассказали, что низкая ставка при перегретой экономике — это тушение пожара бензином.

Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас — это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения, — подчеркнули в ЦБ.

В регуляторе рассказали, что сейчас основным ограничением на внутреннем рынке России является дефицит кадров. Если выделить дополнительные деньги для компаний, они еще ожесточеннее будут конкурировать за ресурсы, а инфляция ускорится, добавили в Центробанке.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10–12% к лету 2026 года. Он также уточнил, что вкладчики еще некоторое время смогут получать высокие проценты, но ситуация с кредитами будет непростой.

Также сообщалось, что Центральный банк России на очередном заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17%. Как отметил регулятор, устойчивые показатели текущего роста цен сильно не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год.

