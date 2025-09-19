Ершик во рту школьницы и трупы в московских парках: главные ЧП недели

В Москве за один день в парках нашли два трупа, в Приморье девятиклассницы пытались засунуть в рот восьмилетней девочки ершик, в Санкт-Петербурге сотрудника девичьего пансиона обвинили в растлении 14-летней ученицы — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Мужчина зарезал оппонента в ссоре

В Филевском парке на западе Москвы поножовщина закончилась убийством. Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею. Рана оказалась летальной.

«Вечером 14 сентября на ул. Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Вину он признал», — рассказали в надзорном ведомстве.

Разбирательство ведется по статье об убийстве.

Еще одно тело обнаружили в Битцевском парке столицы ранним утром 15 сентября. На этот раз жертвой оказалась женщина. Рядом с трупом лежал нож. Предварительно установлено, что девушка покончила с собой.

Погибшая наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Некоторое время назад покончила с собой сестра девушки, которая тоже наблюдалась у психиатра.

Девочку душили в школьном туалете

В городе Спасске-Дальнем Приморского края в школе № 12 старшеклассницы издевались над восьмилетней девочкой и засунули ей в рот туалетный ершик. По словам сестры, об инциденте родители пострадавшей узнали только после уроков. Руководство учебного учреждения, с ее слов, пыталось замять инцидент.

«Они издевались над ней, душили и пытались унизить, засунув в рот туалетный ершик! Администрация школы попыталась замять дело, не сообщив сразу же родителям о случившемся, все выяснилось только после того, как моя мама приехала забрать ее с уроков и сестра сразу же рассказала ей эту информацию. Мы требуем справедливого расследования и наказания виновных! Нельзя допустить, чтобы такие случаи повторялись в наших школах!» — написала сестра пострадавшей в соцсетях.

Возбуждено дело по статье об иных насильственных действиях из хулиганских побуждений. Все подозреваемые установлены.

Сотрудник пансиона растлевал 14-летнюю ученицу

В Санкт-Петербурге 61-летнего звукорежиссера обвинили в развращении 14-летней девочки в Пансионе воспитанниц Минобороны России. Мужчина совершил преступление в ноябре 2024 года прямо в здании учреждения, расположенного на набережной Гребного канала.

СК России получил обращение по факту инцидента в июле. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Звукорежиссера задержали 16 сентября. Известно, что до этого он работал в культурном центре Выборгского района. Мужчина не отрицал вину и написал явку с повинной. Против фигуранта избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

