Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня

Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня

В Люберцах группа националистов вышла на рейд против мигрантов, которые вымогали деньги у подростков, в столичном Филевском парке мужчина зарезал своего оппонента, а в Битцевском парке девушка покончила с собой — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

В Люберцах «Русская община» встретилась с мигрантами

В Подмосковье рейд по дворам свыше 100 человек в масках сняли на видео. Запись опубликовала «Русская община» в своем Telegram-канале. На кадрах видно большое число мужчин, прогуливающихся по одному из люберецких ЖК. Их целью была встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. До этого местные жители пожаловались на беспредел подростковой банды.

«В ходе планового патрулирования в районе Марусино и ЖК „Самолет“ к представителям дружины обратились местные жители с информацией о деятельности приезжих. По свидетельствам пострадавших, группа численностью около 30 человек систематически занималась вымогательством денежных средств и мобильных устройств у несовершеннолетних, а также осуществляла шантаж», — говорится в заявлении организации.

По данным канала, в рейде участвовали свыше 100 сторонников «Русской общины». В ходе состоявшейся на территории ЖК беседы иностранцы пообещали, что перестанут терроризировать его жителей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Мужчина зарезал оппонента в ссоре

В Филевском парке на западе Москвы поножовщина закончилась убийством. Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею. Рана оказалась летальной.

«Вечером 14 сентября на ул. Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Вину он признал», — рассказали в надзорном ведомстве.

В управлении Следственного комитета подтвердили, что разбирательство ведется по статье об убийстве. При этом там уточнили, что преступление произошло в непосредственной близости у входа в парк, но не на его территории.

Труп девушки нашли в Битцевском парке

Еще одно тело обнаружили в Битцевском парке столицы ранним утром 15 сентября. На этот раз жертвой оказалась женщина. Рядом с трупом лежал нож.

Источник из правоохранительных органов рассказал РИА Новости, что в этом эпизоде, вероятно, нет криминального следа.

«По предварительным данным, она покончила с собой», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник отметил, что погибшая наблюдалась в психоневрологическом диспансере. MK.RU пишет, что некоторое время назад покончила с собой сестра девушки, которая тоже наблюдалась у психиатра.

Читайте также:

Израсходованная смазка у вожатого: диджея санатория подвели под следствие

В прошлый раз была 15-летняя: «блатного» мигранта обвинили в изнасиловании

Думал, что флиртовал: педофил домогался мальчика в парадной Петербурга

Почерк битцевского маньяка: москвичи забили тревогу из-за трупов в парках

Насиловал мальчиков лыжной палкой: педофил сбежал от ФСИН на велосипеде