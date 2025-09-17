Звукорежиссера пансиона Минобороны обвинили в совращении подростка В Петербурге мужчину обвинили в развращении 14-летней девочки в пансионе МО РФ

В Санкт-Петербурге 61-летнего звукорежиссера обвинили в развращении 14-летней девочки в Пансионе воспитанниц Минобороны России, пишет «Фонтанка». По данным источника, мужчина совершил преступление в ноябре 2024 года прямо в здании учреждения, расположенного на набережной Гребного канала.

СК России получил обращение по факту инцидента лишь в июле. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Звукорежиссера задержали 16 сентября. Известно, что до этого он работал в культурном центре Выборгского района. Мужчина не отрицал вину и написал явку с повинной. Против фигуранта избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее выяснилось, что 34-летний учитель истории из Санкт-Петербурга совершал развратные действия в отношении школьницы. Также преподаватель распространял порнографические материалы с ее участием. Мужчина вступил в интимную связь с девочкой прямо в школе.

В США бывшая сотрудница одного из учебных заведений призналась в совращении 17-летнего подростка. Инцидент произошел в Калифорнии. Школьник и 32-летняя Лизетт Ортега Велес состояли в интимных отношениях.