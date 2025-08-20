Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:00

Похотливый педагог устроил порностудию в стенах школы

В Петербурге учитель истории совращал школьницу и снимал с ней порно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

34-летний учитель истории из Санкт-Петербурга совершал развратные действия в отношении ученицы, а также распространял порнографические материалы с ее участием, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчина вступил в интимную связь с девочкой прямо в здании школы.

В правоохранительные органы обратилась мама школьницы. Женщина рассказала, что почти год учитель истории неоднократно вступал в близость с девочкой. Сообщается, что педагог четыре раза приглашал ее в кабинет, где записывал порнографическое ролики с участием подростка. Мужчину задержали, в данный момент он находится под арестом.

В этот период учитель переписывался с ученицей в Telegram, присылая ей порнографические фотографии. Также он вступил с ней в интимную связь в здании школы, снял это на фото и видео и распространил материалы в мессенджере, — поделился источник.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш 55-летний школьный учитель был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к ученицам третьего и пятого классов. Разгневанные родители школьниц ворвались в школу, избили педагога и передали его в руки полиции. Местные власти собираются закрыть учебное заведение, поскольку задержанный оказался единственным педагогом в школе.

педофилы
дети
порно
учителя
насилие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.