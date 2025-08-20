Похотливый педагог устроил порностудию в стенах школы В Петербурге учитель истории совращал школьницу и снимал с ней порно

34-летний учитель истории из Санкт-Петербурга совершал развратные действия в отношении ученицы, а также распространял порнографические материалы с ее участием, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчина вступил в интимную связь с девочкой прямо в здании школы.

В правоохранительные органы обратилась мама школьницы. Женщина рассказала, что почти год учитель истории неоднократно вступал в близость с девочкой. Сообщается, что педагог четыре раза приглашал ее в кабинет, где записывал порнографическое ролики с участием подростка. Мужчину задержали, в данный момент он находится под арестом.

В этот период учитель переписывался с ученицей в Telegram, присылая ей порнографические фотографии. Также он вступил с ней в интимную связь в здании школы, снял это на фото и видео и распространил материалы в мессенджере, — поделился источник.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш 55-летний школьный учитель был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к ученицам третьего и пятого классов. Разгневанные родители школьниц ворвались в школу, избили педагога и передали его в руки полиции. Местные власти собираются закрыть учебное заведение, поскольку задержанный оказался единственным педагогом в школе.