19 сентября 2025 в 20:45

Ушел из жизни известный актер и телеведущий

Vingt55: в возрасте 85 лет умер канадский телеведущий Рене Омье-Руа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Канаде скончался телеведущий, литературный критик и обозреватель Рене Омье-Руа, сообщает канадское издание Vingt55. Он скончался 14 сентября в возрасте 85 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Культурное и медийное сообщество Квебека скорбит. Ушел из жизни Рене Омье-Руа, критик, обозреватель и большой ценитель искусства, оставив после себя неизгладимый след в памяти нескольких поколений слушателей, читателей и зрителей, — говорится в материале.

Карьера Омье-Руа началась в конце 1960-х годов, когда он пришел работать на Radio-Canada. Его уникальный голос быстро стал визитной карточкой радиостанции, где он вел несколько программ о литературе, театре и кино. Параллельно он работал журналистом, публикуя многочисленные колонки и критические статьи в культурных изданиях. За десятилетия профессиональной деятельности Рене Омье-Руа стал одним из самых влиятельных представителей культурной жизни Квебека и основал журналы Nous и Ticket.

Ранее на 82-м году жизни скончался известный американский писатель и сценарист Томас Перри. Автор десятков популярных детективов и триллеров умер 15 сентября, оставив после себя значительное литературное наследие.

Канада
смерти
актеры
телеведущие
