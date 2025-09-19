Полиция Таиланда ищет пропавшую в Бангкоке россиянку и ее ребенка

Женщина с ребенком во время эвакуации в Таиланде

Полиция Таиланда ищет гражданку России Эрику Владыко, которая пропала в Бангкоке вместе со своим несовершеннолетним ребенком, передает ТАСС со ссылкой на представителя королевской полиции. По информации следствия, женщина проживала в одном из отелей столичного района Сукхумвит.

Согласно камерам наблюдения, при заселении россиянку сопровождал мужчина европейской внешности, личность которого в настоящее время устанавливается, добавили полицейские. Персонал гостиницы сообщил, что постоялица покинула номер 17 сентября, оставив личные вещи и не произведя расчет.

Консульский отдел посольства РФ в Таиланде подтвердил получение информации об исчезновении гражданки России. Дипломаты находятся на постоянной связи с таиландскими правоохранительными органами и оказывают необходимое содействие в расследовании.

Ранее сообщалось, что пропавшую неделю назад в Бангкоке 34-летнюю женщину могли опоить и похитить. Якобы она стала уже третьей россиянкой, исчезнувшей в районе с барами и ночными клубами. Последний раз ее видели в ночь на 13 сентября в арабском квартале Сукхумвит Сой 11, где процветает преступность.