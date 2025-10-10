Раскрыто, где могут скрываться фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО

Трое фигурантов уголовного дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту «Шереметьево», вероятно, скрываются в странах СНГ, сообщил источник, знакомый с ходом расследования в беседе с РИА Новости. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск.

Данные лица являются водителями такси. Они, предположительно, могут скрываться в странах СНГ, у себя на родине, — указано в сообщении.

По данным следствия, преступное сообщество специально выбирало бойцов СВО в качестве жертв. Злоумышленники предлагали военнослужащим такси по адекватным ценам, но в конце поездки сумма резко увеличивалась в десятки раз. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

В некоторых случаях преступники похищали деньги с банковских карт, воспользовавшись невнимательностью или опьянением военнослужащих. Почти 30 участников ОПГ уже арестованы, включая предполагаемого организатора Алексея Кабочкина.

Правоохранительные органы принимают меры по розыску и задержанию скрывающихся фигурантов. Дело демонстрирует системный характер преступной деятельности, направленной против военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о хищении денежных средств у участников СВО в Шереметьево оценили в более чем 4 млн рублей. При этом сумма не является конечной.