Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 07:00

Раскрыто, где могут скрываться фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО

РИАН: фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО могут разыскать в странах СНГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое фигурантов уголовного дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту «Шереметьево», вероятно, скрываются в странах СНГ, сообщил источник, знакомый с ходом расследования в беседе с РИА Новости. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск.

Данные лица являются водителями такси. Они, предположительно, могут скрываться в странах СНГ, у себя на родине, — указано в сообщении.

По данным следствия, преступное сообщество специально выбирало бойцов СВО в качестве жертв. Злоумышленники предлагали военнослужащим такси по адекватным ценам, но в конце поездки сумма резко увеличивалась в десятки раз. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

В некоторых случаях преступники похищали деньги с банковских карт, воспользовавшись невнимательностью или опьянением военнослужащих. Почти 30 участников ОПГ уже арестованы, включая предполагаемого организатора Алексея Кабочкина.

Правоохранительные органы принимают меры по розыску и задержанию скрывающихся фигурантов. Дело демонстрирует системный характер преступной деятельности, направленной против военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о хищении денежных средств у участников СВО в Шереметьево оценили в более чем 4 млн рублей. При этом сумма не является конечной.

Шереметьево
кражи
фигуранты
розыск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим чак-чак — медовое татарское печенье по классическому рецепту
Десяток дронов атаковали Черное море за один час
Московские врачи спасают 87-летнюю народную артистку с больным сердцем
Необычный дрон-октокоптер начал помогать российским бойцам в зоне СВО
На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М
Стало известно о массированном ударе по украинской энергетике
Православным россиянам назвали самые мощные молитвы
«Уже 7304,6 рубля»: эксперт о продуктовой корзине и ценах на топливо
«Аварийные» последствия взрывов настигли Сумскую область
ВСУ «надули» на $20 млн, «мясные» новобранцы: новости СВО к утру 10 октября
Жизнь за границей, слова об СВО, мечта сыграть Пугачеву: где сейчас Шмыкова
В России определили сроки получения начального общего образования
«Начали охват»: военэксперт узнал о ситуации в Боровской Андреевке
Озвучено, что стало с правами на песни Земфиры в России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 октября: инфографика
Днепр охватили пожары и перебои со светом после ночных взрывов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 октября
Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью
Сенат США включил Украину в план военных расходов на 2026 год
Киев содрогнулся от взрывов четвертый раз за ночь
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.