«Роют могилы»: на Украине готовятся к большому потоку погибших солдат ВСУ Журналист Боуз: кладбища на Украине готовят к приему большого числа погибших

Работники кладбищ на Украине, особенно в Днепропетровске, заранее готовят большое количество могил в ожидании огромного потока погибших, заявил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, реальность Украины — это ситуация, в которой людей «вытаскивают» из домов, чтобы умереть за ценности Евросоюза и НАТО.

На Днепропетровском могильнике предварительно роют могилы, готовясь к приему потока погибших. С каждым днем Украины становится меньше, а украинцев умирает все больше. Все ради [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что украинское командование вынуждено срочно пополнять состав штурмовых подразделений на Сумском направлении за счет мобилизованных новобранцев. В учебные центры, где проходят подготовку призывники, уже направлены военные рекрутеры, которые проведут отбор солдат для отправки в действующие части.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли более 2,5 тыс. человек в боях за Купянск. Российские штурмовые подразделения к настоящему моменту смогли продвинуться вглубь города примерно на два километра. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.