Гидрометцентр в очередной раз не дал шанса предстоящей зиме Вильфанд: зима в этом сезоне будет холоднее, чем в предыдущем

Предстоящая зима в России ожидается холоднее по сравнению с предыдущим годом, но в целом температурные показатели останутся в пределах климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Сезонный прогноз уже опубликован на официальном сайте метеорологической службы, пишет ТАСС.

Предварительный прогноз таков, что нынешней зимой температурный фон в среднем будет около и даже выше нормы. В общем, нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней зимой, температурный фон прогнозируется заметно ниже, — уточнил Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра, в декабре средняя температура на большей части территории страны будет соответствовать средним многолетним значениям, при этом почти повсеместно она окажется ниже, чем в декабре 2024 года. Январь 2026 года прогнозируется близким к климатической норме, однако в европейской части России, а также в центральных и южных регионах Урала и Сибири он будет значительно холоднее января текущего года.

В феврале температура выше нормы ожидается в восточных регионах Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на западе Сибири. Несмотря на общее соответствие многолетним нормам, сезон принесет более суровые погодные условия по сравнению с аномально теплой зимой 2024–2025 годов.

Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14–15 октября. В эти дни температура воздуха в столице будет в пределах пяти — семи градусов. При этом первые снежинки могут появиться среди капель дождя.